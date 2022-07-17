Футболіст прибув до розташування луганчан.
Роман Вантух, СК ДНІПРО-1
17 липня 2022, 12:26
Луганська Зоря у Польші продовжує готуватись до поєдинків кваліфікації Ліги конференцій та УПЛ.
Команда ван Леувена сьогодні, 17 липня, зіграє проти польської Корони.
Раніше повідомлялось, що луганчани переглядають трьох виконавців — бразильця Матеуса та двох українців — В'ячеслава Чурка та Дениса Безбородька.
У стартовому складі проти Корони вийде ще один гравець, який прибув до розташування "мужиків" — захисник київського Динамо Роман Вантух.
Футболіст є вихованцем Динамо, але з 2019 року грав у орендах за Олександрію, Олімпік, Чорноморець та Дніпро-1.