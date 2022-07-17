Украина

Футболіст прибув до розташування луганчан.

Луганська Зоря у Польші продовжує готуватись до поєдинків кваліфікації Ліги конференцій та УПЛ.

Команда ван Леувена сьогодні, 17 липня, зіграє проти польської Корони.

Раніше повідомлялось, що луганчани переглядають трьох виконавців — бразильця Матеуса та двох українців — В'ячеслава Чурка та Дениса Безбородька.

У стартовому складі проти Корони вийде ще один гравець, який прибув до розташування "мужиків" — захисник київського Динамо Роман Вантух.

Футболіст є вихованцем Динамо, але з 2019 року грав у орендах за Олександрію, Олімпік, Чорноморець та Дніпро-1.