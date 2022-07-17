Украина

Капітан київської команди уклав нову угоду із клубом.

Сергій Сидорчук підписав новий контракт із Динамо, повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Угода розрахована на три роки — до літа 2025 з можливістю подальшої пролонгації.

Сергій став гравцем Динамо у січні 2013 року, перейшовши до клубу із запорізького Металурга.

Разом із Динамо 31-річний Сергій Сидорчук чотири рази ставав чемпіоном України, стільки ж разів вигравав національний Кубок і Суперкубок країни.

На рахунку півзахисника — 183 матчі (17 голів) в українській Прем'єр-лізі, 31 матч (1 гол) у Кубку України, 72 поєдинки (2 голи) в єврокубках у складі киян, а також 37 офіційних матчів (3 голи) за національну збірну України.