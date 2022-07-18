Україна

Клуб підсилив лінію захисту та півзахисту.

Луганська Зоря продовжує комплектацію складу, перебуваючи на сборах у Польщі.

Як повідомляє прес-служба київського Динамо, луганчани орендували трьох футболістів "біло-синіх".

Мова йде про флангового захисника Романа Вантуха та двох півзахисників Миколу Михайленка та Володимира Бражко. Вони будуть грати за Зорю два сезони.

Михайленко та Бражко є вихованцями академії київського Динамо, а Вантух - ДЮСШ Львів.

Вантух виступав в УПЛ за Олександрію, Олімпік, Чорноморець та Дніпро-1. Михайленко також грав за Чорноморець, а Бражко — за юнацьку команду киян.