Україна

Функціонер незадоволений рішенням органу дати змогу іноземцям призупиняти свої контракти.

Президент луганської Зорі Євгеній Геллер прокоментував нинішнє положення клубу під час війни в Україні.

"Я задоволений, що Зоря вже почала грати. Так, це товариські матчі, тренувальний процес, але все одно. Цікаві ігри. Чого очікую від нового сезону УПЛ? Очікую перемог від своєї команди. Сподіваюсь, що Зоря посяде високе місце у таблиці.

Домовлялись з Патріком ван Леувеном, вели з ним бесіди. Це новий досвід для нас — вперше іноземний спеціаліст очолив Зорю. Скрипник хоча і грав та тренував закордоном, але він українець. Сьогодні в команді близько 40 футболістів. В нього є гарний вибір, головна задача — вибрати, хто нам потрібен. Інших ми будемо віддавати у оренду, щоб хлопці не сиділи на лавці.

Правило ФІФА по легіонерам м'яко кажучи несправедливе. Багатьох ми купували, зробили з них футболістів. Що за цей рік буде з гравцями? Ми не знаємо. Гарантій та компенсацій ніхто не дає. Але, гадаю, клуб вийде переможцем із цієї ситуації.

Не будемо печалити скептиків, які кожен рік кажуть про проблеми у Зорі. Раніше маленьких дітей називали Іванами-дураками, щоб їх не наврочили. Зорі наступного року 100 років. Сподіваюсь, клуб буде прославляти нашу країну у Європі та світі", — сказав Геллер.