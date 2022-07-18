Україна

Новачок Кривбасу прокоментував свій перехід.

Напередодні криворізький Кривбас зробив чергове підсилення власного складу під час поточного трансферного вікна, запросивши до співпраці на правах орендної угоди нападника київського Динамо Назара Волошина.

19-річний виконавець, після прибуття до розташування своєї нової команди, розповів про враження від цього трансферу та про власні очікування від прийдешнього сезону.

"Кривбас — це важливий та великий крок у моїй кар’єрі. Буду докладати максимум зусиль та викладатися на всі сто відсотків, аби допомогти новій команді показати хороший результат у сезоні УПЛ й виконати поставлені завдання.

В Кривбасі класний колектив, всі прийняли добре. Можна сказати, що я щасливий приєднатись до такого відомого клубу, та сподіваюсь стати частиною його історії.

У мене була особиста розмова із Юрієм Вернидубом. Буду намагатися перенести сюди свої найкращі якості, які в мене є, які я демонстрував у Динамо.

Вважаю, що під керівництвом такого відомого спеціаліста, як він, я буду тільки прогресувати. Потрібно багато працювати, і в нас з Кривбасом усе вийде", — заявив український виконавець.

За минулий сезон Волошин зіграв 15 матчів, забивши сім голів. У Кривбасі він обрав 19 номер.