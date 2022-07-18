Новачок Кривбасу прокоментував свій перехід.
Назар Волошин, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
18 липня 2022, 12:16
Напередодні криворізький Кривбас зробив чергове підсилення власного складу під час поточного трансферного вікна, запросивши до співпраці на правах орендної угоди нападника київського Динамо Назара Волошина.
19-річний виконавець, після прибуття до розташування своєї нової команди, розповів про враження від цього трансферу та про власні очікування від прийдешнього сезону.
"Кривбас — це важливий та великий крок у моїй кар’єрі. Буду докладати максимум зусиль та викладатися на всі сто відсотків, аби допомогти новій команді показати хороший результат у сезоні УПЛ й виконати поставлені завдання.
В Кривбасі класний колектив, всі прийняли добре. Можна сказати, що я щасливий приєднатись до такого відомого клубу, та сподіваюсь стати частиною його історії.
У мене була особиста розмова із Юрієм Вернидубом. Буду намагатися перенести сюди свої найкращі якості, які в мене є, які я демонстрував у Динамо.
Вважаю, що під керівництвом такого відомого спеціаліста, як він, я буду тільки прогресувати. Потрібно багато працювати, і в нас з Кривбасом усе вийде", — заявив український виконавець.
За минулий сезон Волошин зіграв 15 матчів, забивши сім голів. У Кривбасі він обрав 19 номер.