Україна

Футболіст продовжить кар'єру закордоном.

Вже колишній форвард чернігівської Десни Максим Дегтярьов переїхав у Казахстан. Він став гравцем місцевого Таразу.

Новий клуб 29-річного українця не повідомляє про угоди контракту із ним. Перехід стався на правах вільного агента.

У сезоні-2021/22, який так і не завершився через напад РФ на Україну, Дегтярьов зіграв за Десну 12 матчів, у яких забив один гол.

Що стосується його нового клубу, то Тараз після 15 турів йде на п'ятій позиції у чемпіонаті Казахстану з 23 пунктами в активі.