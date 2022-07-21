Україна

29-річний футболіст повернувся до складу "гірників".

Андрій Тотовицький став гравцем Шахтаря, повідомив офіційний сайт Шахтаря.

Угоду з футболістом розраховано до 30 червня 2025 року.

29-річний хавбек є вихованцем Шахтаря. У першій команді дебютував у серпні 2016 року, провів 9 матчів, забив 1 м’яч.

Також футболіст грав на правах оренди за Маріуполь, Зорю і бельгійський Кортрейк, а останні сезони виступав у складі Десни.

У січні 2022-го півзахисник перейшов до Колоса, проте у офіційних поєдинках за команду так і не зіграв. Усього на рахунку Тотовицького 128 матчів та 35 м’ячів в УПЛ.