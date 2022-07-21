Україна

Все для збору коштів для наших захисників.

24 липня, о 16:00 в Ужгороді на стадіоні Минай відбудеться масштабна подія – благодійний футбольний матч-збір коштів на потреби ЗСУ.

Збірна Зірок проти Збірної Легенд

В матчі візьмуть участь українські та іноземні футболісти, а також представники шоу-бізнесу та медіа. Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України.

Трансляція благодійного поєдинку відбудеться:

Національний телеканал: 2+2

Діджитал платформа: YouTube канал FootballHub

Організаторами та співорганізаторами гри виступають: футбольний клуб Минай, Українська Асоціація Футболу, благодійна організація Ліга Життя, "Просто Футбол Podcast", креативний продюсер Фелікс Ардельянов, один з найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонатів України Євген Селезньов.

Як це відбувалось раніше

Матч-збір на потреби ЗСУ – це вже друга аналогічна за масштабами та концепцією подія в Україні цього літа.

Перша гра між Легендами футболу та Збірною зірок відбулась 12 червня. Тоді коштом проданих квитків, донатів під час трансляції та аукціону вдалось зібрати 310 тисяч гривень.

Ще 21 000 була зароблена завдяки онлайн-аукціонам, лотами якого стали футболки учасників заходу. Матч Легенди футболу ― Збірна зірок відвідало понад 2 000 глядачів, а трансляцію на YouTube переглянули 40 000 осіб. Минулий захід залишався головною спортивною подією України протягом тижня.

Матч 24 липня має досягти ще більшого масштабу за розголосом та зібраною сумою.

Чому саме Ужгород?

Ужгород — єдине місто, в якому є змога провести захід з глядачем. За дозволу та сприянні військової адміністрації на матчі будуть присутні воїни ЗСУ та діти постраждалі від військових дій, які проходять психологічну реабілітацію за підтримки благодійного фонду «Голоси дітей» та Ukraine Helpers.

У матчі візьмуть участь понад 30 знаменитостей:

Збірна зірок: Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Андрій Бєдняков, Міка Фаталов, Alekseev, Олександр Денисов, Степан Казанін, Фоззі (ТНМК), Григорій Решетнік, Ігор Циганик, Костя Трембовецький, Женя Янович, Артем Півоваров, Вадим Олійник, Tamerlan, Артем Гагарін, Влад Шевченко, Любомир Левицький.

Збірна легенд: Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Олександр Шовковський, Даріо Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрій Русол, Євген Селезньов, Артем Федецький, Тарас Михалик, Василь Кобін, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич, Михайло Кополовець, Олексій Полянський.

Ексклюзив ― Золотий М'яч

Ігор Бєланов, який допомагає ЗСУ в донецькому напрямку, приїде на поєдинок з гарячої точки. Ігор Іванович привезе із собою Золотий м’яч. Сфотографуватись з найціннішим індивідуальним футбольним трофеєм та його володарем можна буде після матчу за фіксований донат на користь ЗСУ.

23 липня. Відкрите тренування + прес-конференція. 18:00.

23 липня на арені Минай відбудеться відкрите передматчеве тренування, на яке запрошуються вболівальники та ЗМІ. Представники преси зможуть поспілкуватись з гравцями та зірковими тренерами команд.

24 липня. День матчу

24 липня акредитованим ЗМІ буде дозволена відео та фотозйомка під час матчу, а після його закінчення буде організоване спілкування з учасниками та організаторами заходу.

В перерві гри планується проведення благодійного аукціону. Всі виручені кошти також підуть у фонд Ліга Життя, який відзвітує та розподілить кошти на підтримку ЗСУ.

Важливо. На матчі будуть присутні воїни ЗСУ, які знаходяться в резерві. А також евакуйовані з гарячих точок діти, які проходять реабілітацію у Закарпатській та Львівській областях.

Звіт про збір

Проміжну зібрану суму організатори повідомлять представникам медіа вже після матчу, а остаточну цифру ― 25 липня.