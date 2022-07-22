Україна

Українські клуби продовжують підготовку до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У першому матчі рівненський Верес не зміг обіграти львівські Карпати. Гра закінчилась із рахунком 1:1.

У першому таймі найнебезпечніший момент мав львівську команду, коли Тарануха обдурив захисника і пробив у дальній кут, але Верес підстрахувала штанга. На 64 хвилині львів'яни відкрили рахунок після того, як Репета замкнув простріл Галенкова на дальній штанзі. Проте Верес зміг зрівняти рахунок — на 81 хвилині Пасіч головою замкнув подачу Гечева.

Свій наступний матч Верес проведе в Угорщині проти Дебрецена. Гра відбудеться 24 липня.

Карпати — Верес 1:1

Голи: Репета, 64 — Г. Пасіч, 81.

Карпати: Гравець на перегляді (Фастов, 46), Махнєв (Лобай, 79), Болденков, Дуць (Ломницький, 79), Галенков (Скороход, 89) , Климець (Лень, 70), Рябов (Репета, 61), Приймак (Ткачук, 44), Чачуа, Кожанов (Шах, 79), Тарануха (Сидун, 79).

Верес (1 тайм): Ющишин — Гагун, Мірошник, Вовченко (на перегляді), Є. Пасіч, Кучеров, Курко, Дахновський, В. Шарай, С. Шарай, Гайдучик.

Верес (2 тайм): Коркодим — С. Шестаков, Гук, Вовченко (на перегляді), Квасний, Кучеров (Кльоц, 60), Курко, Дахновський, Гечев, Г. Пасіч, М. Шестаков.

У другому матчі Інгулець здобув ще одну перемогу на зборах після того, як нещодавно обіграв Кривбас.

Цього разу команді Сергія Лавриненка протистояв Колос, який пропустив чотири м'ячі. У команди з Петрово голами відзначилися Козак, Сітало, Головкін та гравець, який перебуває на перегляді.

Колос – Інгулець 0:4

Голи: Козак, 22, Сітало 34, Головкін, 67 (з пенальті), гравець на перегляді, 81.

Колос (1 тайм): Маханьков, Золотов, Новак, Гончаренко, Ємець, Мілько, Оріховський, Ільїн, Мякушко, Болбат, Лисенко.

Колос (2 тайм): Маханьков (Друі, 61), Чорноморець, Канаєв, Ставничий, Зозуля, Салабай, Соловйов, Кузик, Гусол, Ісаєнко, Попов.