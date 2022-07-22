Луганська Зоря продовжує підготовку до старту чергового сезону Української Прем'єр-Ліги та Ліги конференцій.

Так, "чорно-білі" зустрінуться із представником вищого дивізіону Польші Віслою з міста Плоцьк.

Відзначимо, що минулий сезон Вісла завершила на шостому місці Екстракляси.

Гра відбудеться 23 липня о 13:00 за київським часом. 

Раніше Зоря дізналась суперників по третьому кваліфікаційному раунді пле-офф Ліги конференцій.