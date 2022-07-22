Луганці зустрінуться із ще одним представником Екстракляси.
фото зоря луганськ
22 липня 2022, 11:07
Луганська Зоря продовжує підготовку до старту чергового сезону Української Прем'єр-Ліги та Ліги конференцій.
Так, "чорно-білі" зустрінуться із представником вищого дивізіону Польші Віслою з міста Плоцьк.
Відзначимо, що минулий сезон Вісла завершила на шостому місці Екстракляси.
Гра відбудеться 23 липня о 13:00 за київським часом.
Раніше Зоря дізналась суперників по третьому кваліфікаційному раунді пле-офф Ліги конференцій.