Ліга конференцій

Луганчани будуть представляти Україну у цьому змаганні.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Луганська Зоря стартує свою єврокубкову кампанію якраз з цього раунду.

Команда Патріка ван Леувена дізналась пару, переможець якої стане їх суперником — Влазнія (Албанія) — Універсітатя Крайова (Румунія).

Влазнія та Універсітатя Крайова. зіграють перший матч між собою 21 липня. У другому поєдинку, який пройде 28 числа, і стане відомий суперник "мужиків".

Перший поєдинок третього раунду кваліфікації до Ліги конференцій пройде 4 серпня. Матч-відповідь відбудеться 11 серпня.

Нагадаємо, що свої єврокубкові поєдинки команда зі сходу України проведе у польському місті Люблін на місцевій Арені Люблін.