Луганчани будуть представляти Україну у цьому змаганні.
Football.ua
18 липня 2022, 15:20
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Луганська Зоря стартує свою єврокубкову кампанію якраз з цього раунду.
Команда Патріка ван Леувена дізналась пару, переможець якої стане їх суперником — Влазнія (Албанія) — Універсітатя Крайова (Румунія).
Влазнія та Універсітатя Крайова. зіграють перший матч між собою 21 липня. У другому поєдинку, який пройде 28 числа, і стане відомий суперник "мужиків".
Перший поєдинок третього раунду кваліфікації до Ліги конференцій пройде 4 серпня. Матч-відповідь відбудеться 11 серпня.
Нагадаємо, що свої єврокубкові поєдинки команда зі сходу України проведе у польському місті Люблін на місцевій Арені Люблін.