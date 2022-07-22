Україна

Угода з литовським футболістом розрахована на два роки.

Молодий півзахисник київського Динамо Тітас Бузас став гравцем Аугсбурга. Про це повідомляє Sportas.

За інформацією джерела, угода з 18-річним хавбеком розрахована до літа 2024 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Бузас є вихованцем Белененсеша. Влітку минулого року він перебрався до Динамо з Дайнави, підписав контракт на три роки.

Свої перші кроки у складі німецького клубу Бузас робитиме у молодіжній команді U-19.