Україна 22 липня 2022, 12:42 Молодий півзахисник Динамо Бузас перейшов до Аугсбургу Угода з литовським футболістом розрахована на два роки. sportas.lt 22 липня 2022, 12:42 Молодий півзахисник київського Динамо Тітас Бузас став гравцем Аугсбурга. Про це повідомляє Sportas. За інформацією джерела, угода з 18-річним хавбеком розрахована до літа 2024 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Titas Buzas (@official_buziukaz) Нагадаємо, Бузас є вихованцем Белененсеша. Влітку минулого року він перебрався до Динамо з Дайнави, підписав контракт на три роки. Свої перші кроки у складі німецького клубу Бузас робитиме у молодіжній команді U-19. Люди Тітас Бузас Команди Аугсбург Динамо Київ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте