Украина

Титас Бузас будет выступать за команду U-19.

Киевское Динамо объявило о подписании атакующего полузащитника Титаса Бузаса, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Соглашение с 17-летним литовцем рассчитано на три года. Планируется, что футболист начнет свои выступления за киевский клуб с команды U-19.

Последним клубом Бузаса была литовская Дайнава. Также он выступал за юношескую команду Белененсеш из Португалии. Помимо этого он получал вызовы в сборные Литвы U-17 и U-19.

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