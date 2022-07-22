Україна

Футболіст буде шукати собі інше місце для продовження кар'єри.

Захисник та вихованець луганської Зорі Юрій Дудник повідомив, що залишає клуб в літнє трансферне вікно.

"Для мене завжди було величезною честю та гордістю грати за цю команду та за своє рідне місто. З дитинства я завжди мріяв опинитися там і грати за цей клуб.

Важко передати словами, наскільки багато для мене означає цей клуб і означатиме завжди. Але будь-якій історії приходить кінець, чи не так? Кожен фінал приречений стати новим початком", — написав футболіст в Instagram.

Дудник дебютував за "чорно-білих" в останньому турі сезону-2020/21 проти Олександрії. Тоді гравець на 85 хвилині змінив Єгора Назарину.

Раніше повідомлялось, що Зоря оголосила про підписання півзахисника В'ячеслава Чурка.