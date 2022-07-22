СК Дніпро-1 продовжує підготовку до чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, зігравши товариський матч із Бейтаром із Ієрусаліму.

Український клуб повів у рахунку завдяки голу Адамюка, але суперник зусиллями Шуа зміг відігратись. Більше команди не забивали.

Огляд матчу: 

Дніпро-1 — Бейтар 1:1

Голи: Адамюк, 21 — Шуа, 52

Дніпро-1: Юрчук (Кінарейкін,62), Бузанелло, Адамюк (Логінов,62), Порох (Сваток,62), Лучкевич (Кононов,62), Сарапій (Матюшенко,62), Бабенко (Соловйов,62), Піхальонок (Рубчинський,62), Назаренко (Картушов,62), Громов, Довбик (Лебедєв,62).

Бейтар: Сассон, А.Коен, Дагані, Захаві (Ходжа,46), Гольденберг, Гречкін, Заргарі, Йона, Б.Коен, Нахмані, Шуа, Ханзіс.