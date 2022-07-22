До вашої уваги найкращі моменти спарингу за участі українського клубу.
фото дніпро-1
22 липня 2022, 15:01
СК Дніпро-1 продовжує підготовку до чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, зігравши товариський матч із Бейтаром із Ієрусаліму.
Український клуб повів у рахунку завдяки голу Адамюка, але суперник зусиллями Шуа зміг відігратись. Більше команди не забивали.
Огляд матчу:
Дніпро-1 — Бейтар 1:1
Голи: Адамюк, 21 — Шуа, 52
Дніпро-1: Юрчук (Кінарейкін,62), Бузанелло, Адамюк (Логінов,62), Порох (Сваток,62), Лучкевич (Кононов,62), Сарапій (Матюшенко,62), Бабенко (Соловйов,62), Піхальонок (Рубчинський,62), Назаренко (Картушов,62), Громов, Довбик (Лебедєв,62).
Бейтар: Сассон, А.Коен, Дагані, Захаві (Ходжа,46), Гольденберг, Гречкін, Заргарі, Йона, Б.Коен, Нахмані, Шуа, Ханзіс.