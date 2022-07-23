Україна

Луганчани провели черговий товариський матч.

У рамках товариського поєдинку на зборах у Польщі луганська Зоря протистояла Віслі Плоцьк.

Суперник команди Патріка ван Леувана дуже вдало розпочав сезон у Екстракласі, очоливши таблицю після двох турів. Вони і відкрили рахунок у першому таймі на 11 хвилині. Вісла заробила пенальті, а Марко Колар переграв Дмитра Мацапуру — 1:0.

Але Зоря швидко зуміла забити гол у відповідь. Єгор Назарина став героєм епізоду на 15 хвилині та прошив воротаря. На 45 Зоря забила ще раз. Круту комбінацію за участі Крістіана завершив новачок клубу В'ячеслав Чурко — 1:2.

У другому таймі команди заграли жвавіше, та Вісла зрівняла рахунок. Форвард польської команди Матеуш Левандовські вийшов віч-на-віч з Мацапурою та переграв його дуже легко.

За 10 хвилин український клуб знову вийшов уперед. М'яч опинився в ногах у Нагнойного, а той, ніким не прикритий, переграв голкіпера.

Вісла Плоцьк — Зоря 2:3

Голи: Колар, 11, М. Левандовські, 56 — Назарина, 15, Чурко, 45, Нагнойний, 64

Вісла: Камінський, Збозен, Жезничак, Сулек, Кривоцюк, Расак, Лесняк, Мокшицький, Квочера, Колар, Коцила (Левандовські, 45).

Зоря: Мацапура, Данченко (Бражко, 75), Імереков, Снурніцин, Вантух (Сміян, 66), Батагов, Назарина (Тлумак, 80(, Чурко, Крістіан, Кабаєв (Нагнойний, 45), Гладкий (Булеца, 45).