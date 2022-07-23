Україна

У контрольному матчі гра йшла в одні ворота.

У рамках підготовки до старту нового сезону української Прем'єр-ліги Олександрія зійшлася у очному протистоянні товариського характеру із запорізьким Металургом, який до повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідирував у таблиці Другої ліги групи Б та претендував на підвищення у класі.

У цій зустрічі з точки зору результату конкурентного протистояння не вийшло. Олександрія навіть у нинішніх реаліях українського футболу довела свій вищий клас, відправивши у ворота Металурга три м'ячі без відповіді.

Голами відзначилися Владислав Калітвінцев, Сергій Гринь та Богдан Кобзар.

Олександрія – Металург 3 – 3:0

Голи: Калітвинцев, 39, Гринь, 45, Кобзар, 79