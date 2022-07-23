Україна

Півзахисник Динамо подякував румунському фахівцю.

Сьогодні, 23 липня, два роки з того моменту, як Мірча Луческу очолив Динамо.

Капітан команди від імені команди подякував румунському фахівцю за цей проміжок часу.

"Сьогодні рівно два роки з нами новий тренерський штаб. Ми подумали від імені команди, хотіли б висловити подяку, сказати дякую, ці два роки ми не проіснували, а прожили справжнім футбольним європейським життям".

Це велика заслуга тренерського штабу, і ми від імені всієї команди хочемо сказати велике дякую. Сподіваюся, продовжуватимемо так і далі", — сказав Сергій Сидорчук.

Зараз команда Луческу, незважаючи на всі складнощі, продовжує ставити перед собою високі завдання та прагне втретє поспіль пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.