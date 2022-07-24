Україна

Поєдинок завершився "сухою" нічиєю.

Товариську гру, яку було заплановано на 16:00, через неймовірну спеку в столиці перенесли на годину. Команди вийшли на поле Оболонь-арени о 17 годині.

Початок був за одеситами, непогані моменти мали Джеймс та Кузик. Втім, господарям вдалося зберегти рахунок нічийним — 0:0, футболісти відправились на відпочинок.

Взагалі арбітр протягом гри не скупився на покарання для Чорноморця. Підсумковий рахунок — 0:0. Чорноморець знову не пропустив.

30 липня одеська команда повернеться в Київ, щоб зіграти проти Металіста-1925.

Оболонь» Київ — Чорноморець 0:0

Чорноморець: 12 Непогодов (44 Паст, 46), 3 Єрмаков, 20 Джеймс, 33 Селін, 9 Путря (91 "перегляд", 46) 14 Кравченко (капітан), 6 Політило, 7 Кузик, 45 Брагару, 8 Русин (15 Плакса), 11 Штогрін.

Попереджені: Русин (1 тайм), Кравченко (2 тайм), Брагару (2 тайм).

Вилучені: Русин (70), Джеймс.