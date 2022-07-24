Україна

Люксембуржець висловив слова подяки полтавцям.

Півзахисник турецького Еюспору Олив'є Тілль остаточно попрощався із полтавською Ворсклою.

"Настав час подякувати Ворсклі за фантастичний час. Дякую всім працівникам та персоналу команди. На жаль, кінець співпраці був зовсім не таким, яким я його бачив.

Бажаю вам удачі та щоб ситуація нормалізувалась. Для мене була честь грати за Ворсклу", — написав Тілль.

Раніше Тілль та ще один представник УПЛ підписали контракти із Еюспором.