Україна 24 липня 2022, 18:29 Тілль попрощався із Ворсклою Люксембуржець висловив слова подяки полтавцям. олів'є тілль, instagram.com/thill.olivier 24 липня 2022, 18:29 Півзахисник турецького Еюспору Олив'є Тілль остаточно попрощався із полтавською Ворсклою. "Настав час подякувати Ворсклі за фантастичний час. Дякую всім працівникам та персоналу команди. На жаль, кінець співпраці був зовсім не таким, яким я його бачив. Бажаю вам удачі та щоб ситуація нормалізувалась. Для мене була честь грати за Ворсклу", — написав Тілль. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olivier Thill (@thill.olivier) Раніше Тілль та ще один представник УПЛ підписали контракти із Еюспором. Люди Олівьє Тілль Команди Ворскла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте