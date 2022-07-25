Україна

Молодий футболіст буде грати в УПЛ.

Криворізький Кривбас після розлучення із цілим рядом футболістів продовжує роботу на трансферному ринку.

Черговим підписанням новачка УПЛ став лідер Прикарпаття 21-річний півзахисник Владислав Семотюк.

Контракт із ним клуб Юрія Вернидуба підписав на два роки — до літа 2024 року.

Його угода із Прикарпаттям, за даними порталу Transfermarkt, закінчилася влітку 2022 року, тому це безкоштовне підписання.

Нагадаємо, раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба й Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна, Дмитра Хомченовського, Максима Задераку, Євгена Банаду та Назара Волошина, а також нападника Дениса Устименка