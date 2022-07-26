Пропонуємо до вашої уваги нові комплекти форми киян.
Форма Динамо, фото unisport
26 липня 2022, 00:12
Європейські клуби продовжують оновлювати комплекти свого екіпірування напередодні старту розіграшу сезону-2022/23.
Динамо Київ поки що не представило нових комплектів офіційно, однак у мережі вже з'явилися гостьовий та третій комплект форми.
Друга форма виконана у традиційному синьому кольорі, тоді як третій комплект – жовтий із цікавим малюнком з передньої сторони.
Фото нових комплектів:
Нагадаємо, що раніше Динамо оголосило заявку на матч-відповідь проти Фенербахче.