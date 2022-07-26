Україна

Пропонуємо до вашої уваги нові комплекти форми киян.

Європейські клуби продовжують оновлювати комплекти свого екіпірування напередодні старту розіграшу сезону-2022/23.

Динамо Київ поки що не представило нових комплектів офіційно, однак у мережі вже з'явилися гостьовий та третій комплект форми.

Друга форма виконана у традиційному синьому кольорі, тоді як третій комплект – жовтий із цікавим малюнком з передньої сторони.

Фото нових комплектів:

Нагадаємо, що раніше Динамо оголосило заявку на матч-відповідь проти Фенербахче.