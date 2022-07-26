Україна

Луганчани здобули чергову перемогу на зборах.

Луганська Зоря провела заключний товариський матч на зборах у Польщі, зігравши проти житомирського Полісся.

Підопічні Ван Леувена перемогли представника Першої Ліги, забивши п'ять голів зусиллями Крістіана, який зробив дубль, Кабаєва, Нагнойного та Матеуса, який добив м'яча у ворота після нереалізованого пенальті від Гладкого.

Полісся, натомість, протягом матчу намагались відігруватись, але зрештою їх зусиль виявилось недостатньо, аби не програти.

Зоря - Полісся 5:3

Голи: Крістіан, 18, 32, Кабаєв, 26, Нагнойний, 30, Матеус, 90 — Грицук, 23, 44 (пен.), Янаков, 62

Зоря (стартовий склад): Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Вантух, Назарина, Чурко, Крістіан, Кабаєв, Булеца, Нагнойний

Полісся (стартовий склад): Кудрик, Кушніренко, Червак, Гітченко, Морговський, Чередниченко, Огіря, Козак, Морозко, Грицук, Янаков.