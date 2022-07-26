Україна

Неймовірний гол Мудрика не допоміг "гірникам" здобути позитивний результат.

Шахтар у рамках благодійного товариського поєдинку грав у Амстердамі проти Аякса. Ігор Йовічевич довірив місце у стартовому складі Козіку, Кащуку та Тотовицькому. З перших хвилин Аякс продемонстрував свої претензії на перемогу у цій грі, але українська команда витримала стартовий тиск.

Більше того, команда Ігора Йовічевіча змогла відкрити рахунок. Михайло Мудрик розірвав опонента на фланзі один в один, а потім хильнув ще одного супротивника у карному майданчику і не залашив шансів для голкіпера. 0:1. Здавалося, що команди так і підуть на перерву, але під завісу тайма Тадіч вразив порожній кут воріт після збросу Антоні.

У перерві у таборі "гірників" пройшла серія замін, що призвело до певного сумбуру у діях української команди. Нідерландська команда кілька разів загрожувала воротам П'ятова, але Андрій демонстрував рівень своєї майстерності, щоразу рятуючи Шахтар. Однак у середині тайму досвідчений голкіпер врятувати не зміг — Бергейс не зустрів спротив біля центральної зони та пробив, а після рикошету м'яч опинився у воротах. 2:1.

Наприкінці матчу Шахтареві було досить складно переходити центр поля, а рідкісні випади не несли особливої ​​загрози воротам суперника. Крім того, Шахтар пропустив ще раз — Кудус отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та пробив точно у кут 3:1.

Аякс — Шахтар 3:1

Голи: Тадіч, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 — Мудрік, 33

Аякс: Пасвер – Ренш, Тімбер (Схурс, 66), Блінд, Вейндал (Баас, 77) – Классен (Консейсау, 77), Альварес, Бергейс (Тейлор, 80) – Бергвейн (Кудус, 66), Тадіч, Антоні (Бробі, 76)

Шахтар: Трубін (П'ятов, 46) – Конопля (Очеретько, 46), Бондар (Удод, 63), Козік (Савченко, 63), Корнієнко (Кірюханцев, 46) – Степаненко (Джурасек, 46), Бондаренко (Стасюк, 46) , Судаков (Вакула, 46) — Кащук (Кулаков, 46), Тотовицький (Чех, 46), Мудрік (Топалов, 46)