Україна

Йому було 74 роки...

Львівські Карпати повідомили про загибель одного з найкращих футболістів в історії клубу. У ніч із 26 на 27 липня пішов із життя Ростислав Поточняк, якому 26 січня цього року виповнилося 74.



Майже всю кар'єру він провів у складі Карпат і Металіста, ставши легендою обох клубів. У складі львів'ян виступав з 1966-го по 1977-й роки, зіграв 338 матчів і здобув Кубок СРСР 1969-го року, який на сьогодні є єдиним трофеєм в історії клубу.

З Металістом Ростислав Мирославович дійшов до фіналу Кубку 1983-го року, де слобожанці з мінімальним рахунком поступилися донецькому Шахтарю. Всього на його рахунку 258 поєдинків у складі харків'ян у період з 1978-го по 1983-й роки.

Далі два роки грав за Нафтовик із Долини, що на Івано-Франківщини, і у 1986-му році завершив кар'єру.

Після закінчення ігрової кар'єри Поточняк працював на посаді інструктора-методиста у дитячих командах, очолював другі команди Карпат, а протягом недовгого періоду встиг побути головним тренером рідного клубу, вигравши з ним Другу лігу чемпіонату СРСР-1991.

Два роки тому Поточняк пережив складну операцію. Йому проводили заміну кульшового суглобу.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.