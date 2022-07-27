Україна

Полтавчани зіграють у дуже відповідальному матчі Ліги конференцій.

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла на виїзді зіграє проти шведського АІКа.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник не зробив змін у стартовому складі порівнюючи із першим матчем, який команда виграла із рахунком 3:2.

Щодо господарів, то в АІКа є зміни. Помітно, що у атаці з перших хвилин вийде зірка команди Джон Гвідетті, який у першому матчі залишився на лаві запасних.

Стартові склади команд:

АІК: Нордфельдт — Мендес, Коллінз, Папаяннопулос, Оума — Аярі, Хуссейн, Ларссон, Бйонстрьом — Гвідетті, Стефанеллі.

Запасні: Яношевіч, Кімпіока, Лустіг, Сесай, Ельбузеді, Бауї, Рінг, Хенаре, Атола, Абдірахман.

Ворскла: Різник — Бацула, Зайков, Яворський, Пердута — Тіль, Олійник, Пуцлін, Козиренко — Степанюк, Марлісон.

Запасні: Ізотов, Ісенко, Кравчук, Крупський, Кулаковський, Мельничук, Феліпе, Ткаченко, Хрипчук, Челядін, Черниш, Якубу.

Матч АІК — Ворскла розпочнеться 27 липня о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде вестись текстова онлайн-трансляція матчу.