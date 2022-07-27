Україна

Новачок УПЛ виявився сильнішим за ужгородців.

Криворізький Кривбас та ужгородський Минай продовжують підготовку до старту Української Прем'єр-Ліги, зігравши між собою у товариському матчі.

Так, гості змогли здолати діючого участника елітного дивізіону України, забивши у ворота суперника три м'ячі. Рахунок відкрив Устіменко вже на 11 хвилині, але згодом господарі змогли зрівняти рахунок зусиллями Кулієва.

Втім, спочатку Хобленко з пенальті, а під завісу матчу Волошин гарантували перемогу команді Вернидуба.

Минай — Кривбас 1:3

Голи: Кулієв, 21 — Устіменко, 11, Хобленко, 79 (пен.), Волошин, 90

Минай: Бандура, Гончар, Горін, Кравчук, Дмитрук, Грайфонер, Хахльов, Кулієв, Воробчак, Касимов, Вишневський.

На заміни виходили: Станкович, Чуєв, Шкіндер, Трубочкін, Вітенчук, Паламар, Мердєєв, Байдал, Голуб, Селезньов.

Кривбас: Сарнавський (Кліщук, 60), Татарков (Опанасенко, 60), Вернидуб (Рябов, 60), Зотько (Попчук, 60), Стецьков (Козак, 60), Семенов (Семотюк, 60), Понєдєльнік (Шевченко, 60), Кораблін (Волошин, 46), Хомченовський (Дебелко, 60), Задерака (Банада, 46), Устименко (Хобленко, 60).