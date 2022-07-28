Після голу Динамо турецькі вболівальники скандували ім'я того, хто розв'язав війну в Україні.
Мірча Луческу, getty images
28 липня 2022, 00:26
У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1 та пробилося до третього кваліфікаційного раунду.
Однак це протистояння залишило після себе, м'яко кажучи, неприємний слід через поведінку деяких турецьких фанатів на стадіоні.
Так, після одного з голів Динамо вболівальники Фенербахче, мабуть, з метою психологічного тиску на киян, почали скандувати ім'я російського президента владіміра путіна, який розв'язав війну в Україні.
Відео "путінських" скандувань від турецьких фанатів:
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Як повідомляє турецьке видання SPOR, саме ці "путінські" пісні у виконанні вболівальників Фенербахче стали причиною того, що головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вирішив бойкотувати післяматчеву прес-конференцію з турецькими журналістами.
Нагадаємо, що наступним суперником киян на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів стане австрійський Штурм. Дивитись відео голів та огляд матчу Фенербахче — Динамо Київ ви можете на Football.ua.