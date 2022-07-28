Україна

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

Новачок УПЛ криворізький Кривбас та ужгородський Минай зустрілись між собою в рамках підготовки до нового сезону в матчі, якому сильнішими стали підопічні Юрія Вернидуба.

Так, на голи Устіменка, Хобленка та Волошина господарі поля зуміли відповісти лише точним пострілом Кулієва.

Огляд матчу:

Минай — Кривбас 1:3

Голи: Кулієв, 21 — Устіменко, 11, Хобленко, 79 (пен.), Волошин, 90

Минай: Бандура, Гончар, Горін, Кравчук, Дмитрук, Грайфонер, Хахльов, Кулієв, Воробчак, Касимов, Вишневський.

На заміни виходили: Станкович, Чуєв, Шкіндер, Трубочкін, Вітенчук, Паламар, Мердєєв, Байдал, Голуб, Селезньов.

Кривбас: Сарнавський (Кліщук, 60), Татарков (Опанасенко, 60), Вернидуб (Рябов, 60), Зотько (Попчук, 60), Стецьков (Козак, 60), Семенов (Семотюк, 60), Понєдєльнік (Шевченко, 60), Кораблін (Волошин, 46), Хомченовський (Дебелко, 60), Задерака (Банада, 46), Устименко (Хобленко, 60).