Портал Gazzetta повідомляє про те, що екс-коуч донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Олімпіакос. 

Італійський наставник є пріорітетним варіантом для діючого чемпіона Греції. 

Нагадаємо, що Олімпіакос сенсаційно поступився Маккабі з Хайфи у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (1:1, 0:4), що може коштувати посади головному тренеру Педру Мартіншу. 

Нещодавно Football.ua підбив підсумки недовгої каденції Де Дзербі в якості головного тренера Шахтаря. 