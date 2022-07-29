Італійський тренер може стати головним тренером чемпіона Греції.
Де Дзербі
29 липня 2022, 11:55
Портал Gazzetta повідомляє про те, що екс-коуч донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Олімпіакос.
Італійський наставник є пріорітетним варіантом для діючого чемпіона Греції.
Нагадаємо, що Олімпіакос сенсаційно поступився Маккабі з Хайфи у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (1:1, 0:4), що може коштувати посади головному тренеру Педру Мартіншу.
Нещодавно Football.ua підбив підсумки недовгої каденції Де Дзербі в якості головного тренера Шахтаря.