"Чорно-білі" продовжують підготовку до Ліги конференцій.
фото зоря луганськ
29 липня 2022, 15:00
Луганська Зоря оголосила про ще один товариський матч напередодні старту розіграшу Ліги конференцій.
Так, команда Ван Леувена зіграє проти футбольних клубів Блонянка та Гутнік з третього та четвертого дивізіону Польщі відповідно.
Цікаво, що перший тайм Зоря зіграє проти одного суперника, а другий — проти іншого.
Зустріч відбудеться 30 липня о 12:00 за київським часом.
Раніше луганчани дізнались суперника по третьому раунду кваліфікації Ліги конференцій.