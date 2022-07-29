Україна

"Чорно-білі" продовжують підготовку до Ліги конференцій.

Луганська Зоря оголосила про ще один товариський матч напередодні старту розіграшу Ліги конференцій.

Так, команда Ван Леувена зіграє проти футбольних клубів Блонянка та Гутнік з третього та четвертого дивізіону Польщі відповідно.

Цікаво, що перший тайм Зоря зіграє проти одного суперника, а другий — проти іншого.

Зустріч відбудеться 30 липня о 12:00 за київським часом.

Раніше луганчани дізнались суперника по третьому раунду кваліфікації Ліги конференцій.