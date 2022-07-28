Ліга конференцій

Матчі луганчан відбудуться у польському місті Люблін на місцевій Арені Люблін.

Луганська Зоря у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти румунського клубу Універсітатя Крайова.

Сьогодні, у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації після нічиї 1:1 у першій грі, Універсітатя Крайова на своєму полі впевнено обіграла албанську Влазнію з рахунком 3:0. Перемогу румунській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Матею, Сілви та Гемана.

Перша гра третього раунду кваліфікації Ліги конференцій пройде 4 серпня у Польщі, а матч-відповідь — 11 серпня у Румунії.

Нагадаємо, свій домашній матч Зоря гратиме у польському місті Люблін на місцевій Арені Люблін.

Зазначимо, що за підсумками другого раунду кваліфікації з Ліги конференцій вилетіла полтавська Ворскла, яка поступилася шведському АІКу після скандального гола-фантому.