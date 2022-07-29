Україна

Клуб підсилюється до єврокубків та УПЛ.

Напередодні Дніпро-1 офіційно оголосив про призначення головним тренером Олександра Кучера.

Зараз клуб оголосив про підписання одразу шістьох футболістів.

Новачками дніпрян стали: воротар Владислав Рибак (оренда у Металіста на 1 рік), півзахисники Руслан Бабенко (контракт на 2 роки), Сергій Горбунов (контракт на 2 роки), Едуард Сарапій (оренда у Металіста на 1 рік), Володимир Танчик (контракт на 2 роки) та форвард Артем Громов (контракт на 1 рік).

Усы футболісти певний час були на перегляді та сподобались новому головному тренеру.