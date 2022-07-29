Україна

Клуб хоче бачити всіх бразильців, у яких дійсний контракт.

Донецький Шахтар бажає повернути усіх бразильців, у яких є діючий контракт. Про це повідомляє GauchaZH.

Джерело окремо повідомляє, що донецький клуб звернувся до керівництва Інтернасьоналя з призивом відпустити центрбека Вітао.

Нещодавно Вітао продовжив свою оренду у бразильському клубу до літа 2023 року. Керівництво Інтернасьоналя стверджує, що вчинило за правилами ФІФА і не буде відпускати гравця.

Сам захисник також не бажає виступати за Шахтар і має на право, тому що зробив все в рамках регламенту ФІФА.

На його рахунку за клуб у чемпіонаті Бразилії 17 поєдинків, у яких він відзначився одним забитим голом.