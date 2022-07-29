Україна

Футболіст продовжить кар'єру у Панайтінаікосі.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс підтвердив інформацію, що вінгер Беньямін Вербич залишив клуб.

"Вербич поїхав. Він прийняв таке рішення, ми не дуже сперечалися. В нас є молоді хлопці, яким потрібно давати дорого. Ми його відпустили, адже останні роки його переслідували травми. Сьогодні він не в тих кондиціях, які потрібні для Динамо".

Також функціонер оцінив перемогу команди над Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Проти Фенербахче було дуже тяжко грати. Трибуни палко підтримували суперника, але ми все ж перемогли. Настрій, звісно був зіпсований тими подіями з трибун (прім. фанати Фенербахче виказували підтримку крані-окупантці).

Я нічого не чув, адже був зосереджений на грі команди. Бачив перед собою поле та цигарку. Але, як потім мені розповіли, були різні слова. Містер розуміє турецьку мову та відповідно зреагував — не пішов на прес-коференцію та не дав коментарів.

Динамо виконало завдання порадувати хлопцям, які віддають життя за свободу України. Містер нічого не говорив, адже дуже втомився. Розумів, що план на гру був вірний та був з футболістами з першої до останньої хвилини. Після першої гри були тяжкі навантаження на тренуваннях. Він розумів, що буде не 90 а 120 хвилин матчу", — сказав Суркіс в інтерв'ю Циганик Live.