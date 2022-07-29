Україна

Півзахисник перебуває на перегляді у киян.

Український півзахисник Кирило Ковалець може продовжити кар'єру в київському Динамо.

Контракт футболіста з Олександрією закінчився, тому він приїхав на перегляд до столичної команди. Цю інформацію підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.

"Поки що я не знаю, як бачить Луческу Ковальця. Він досі тренується разом із основною командою. Повинен містер сказати, чи потрібен він нам, чи ні", — сказав Суркіс в інтерв'ю Циганик Live.

Нагадаємо, що українець досить довго відновлювався після тяжкої травми закордоном, тому не мав проблем приєднатися до Динамо.

У Україні Ковалець має досвід виступів за Оболонь, донецький Шахтар, одеський Чорноморець та Олександрію.