Україна

Кияни пропустил чотири м'ячі в товариській грі.

Динамо у рамках благодійно товариського поєдинку грало проти Евертона на виїзді.

Підопічні Мірчі Луческу пропустили у самому дебюті зустрічі після удару головою від Калверта-Льюїна, проте потім змогли вирівняти перебіг зустрічі, що, на жаль, до забитого голу не призвело.

У другій половині гри кияни намагалися нав'язати супернику свою гру, але новачок "ірисок" Макніл після виходу на заміну оформив дубль, встановивши, здавалось, підсумковий рахунок.

Проте під фінальний свисток господарі заробили пенальті, який реалізував невідомий гравець, який з'явився на полі на заміну спеціально для цього удару.

Евертон - Динамо 4:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 79, невідомий гравець, 90

Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Тарковськи, Кін (Холгейт, 61), Годфрі, Миколенко – Дукуре (Аллан, 73), Івобі, Гордон – Грей (Макніл, 61), Калверт-Льюїн (Аллі, 61)

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) — Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 73), Вівчаренко – Андрієвський (Яцик, 73), Шепелєв – Караваєв, Гармаш (Беседін, 73), Антюх – Ванат.