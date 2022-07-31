Україна

32-річний захисник залишив склад "гірників".

На своїй сторінці в Instagram Ісмаїлі зворушливо попрощався з Шахтарем.

"13.02.2013. Я прилетів до Донецька і прямо із аеропорту поїхав на Донбас Арену Шахтар - Б. Дортмунд, був вечір Ліги чемпіонів. Яка гра! Яка атмосфера! Які емоції! Яка ніч!

Наступного дня я підписав контракт із ФК Шахтар.

Минуло дев'ять років, і ми разом пережили чарівні моменти, неймовірні ночі, захоплюючі ігри, тисячі емоцій, які я міг відчути з кожним уболівальником гірників. Пережили також і менш щасливі часи, але набагато більше насолодилися моментами ейфорії та слави. Ігри, титули та моменти, якими ми жили, ніколи не зітруться з моєї пам’яті.

Сьогодні 30.07.22 закінчився мій контракт з ФК Шахтар не так, як я собі уявляв, не за своїм бажанням. Проте мій емоційний зв'язок буде вічним. Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом, друзями, яких я знайшов, і досвідом, який ми отримали пліч-о-пліч.

Особлива подяка Президенту Рінату Ахметову за підтримку та довіру, я безмежно вдячний. Моя любов, вдячність і повага за прийом і прихильність всім вболівальникам Шахтаря та українському народу.

СЛАВА УКРАЇНІ", — написав Ісмаїлі.

За даними Transfermarkt, Ісмаїлі провів за Шахтар 228 матчів, у яких забив 16 голів і зробив 42 результативні передачі.