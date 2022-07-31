Україна

Бразилець, відомий за виступами за харківський Металіст, висловився про російську агресію в Україні.

Колишній півзахисник харківського Металіста Клейтон Шав'єр висловився про повномасштабне російське вторгнення на територію України наприкінці лютого цього року.

"З тих пір, як я залишив Україну, я не переставав слідкувати за українським футболом. З лютого, на жаль, довелося ще й слідкувати за воєнними новинами, які надходять з України.

Дуже шкода, що в сучасному світі таке відбувається. Сподіваюсь, що скоро все буде добре. Я бажаю українцям, щоб війна закінчилася, настав мир.

Хочу приїхати до України, до Харкова, побачитися з друзями, ще активніше реалізовувати співпрацю з Металістом 1925", — цитує слова Шав’єра офіційний сайт Металіста 1925.

Відзначимо, що Металіст 1925 досяг домовленості з дитячою футбольною школою легенди харківського футболу Клейтона Шав'єра, компаньйоном якого є ще одна легендарна особистість для харкіського футболу — Едмар.