Україна

Колишній півзахисник збірної України — про російське вторгнення на територію нашої країни.

Колишній півзахисник харківського Металіста та національної збірної України Едмар висловився про повномасштабне російське вторгнення на територію України наприкінці лютого цього року.

"З першого дня від повномасштабного російського вторгнення читаю новини з України щоранку. Ви, мабуть, знаєте, що в мене лишається тесть там. Не хоче звідти їхати.

Дуже хвилююся і за нього, і за всіх українців. Дуже хочу допомагати Україні, роблю це наскільки є можливість. Україна притягує, бо це країна, яка все дала мені. І кар'єру, і родину", — цитує слова Едмара офіційний сайт Металиста 1925.

Відзначимо, що Металіст 1925 досяг домовленості з дитячою футбольною школою легенди харківського футболу Клейтона Шав'єра, компаньйоном якого є ще одна легендарна особистість для харкіського футболу — Едмар.