Колишній півзахисник збірної України — про російське вторгнення на територію нашої країни.
Едмар, getty images
31 липня 2022, 18:56
Колишній півзахисник харківського Металіста та національної збірної України Едмар висловився про повномасштабне російське вторгнення на територію України наприкінці лютого цього року.
"З першого дня від повномасштабного російського вторгнення читаю новини з України щоранку. Ви, мабуть, знаєте, що в мене лишається тесть там. Не хоче звідти їхати.
Дуже хвилююся і за нього, і за всіх українців. Дуже хочу допомагати Україні, роблю це наскільки є можливість. Україна притягує, бо це країна, яка все дала мені. І кар'єру, і родину", — цитує слова Едмара офіційний сайт Металиста 1925.
Відзначимо, що Металіст 1925 досяг домовленості з дитячою футбольною школою легенди харківського футболу Клейтона Шав'єра, компаньйоном якого є ще одна легендарна особистість для харкіського футболу — Едмар.