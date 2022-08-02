Україна

Футболіст не стане новачком дніпрян цим літом.

Тенденцією переходу деяких футболістів харківського Металіст у Дніпро-1 мали скористатись і легіонери.

Дніпряни бажали підписати лідера Металіста у Другій та Першій лігах Фареса Балулі, але не стануть цього робити.

Як повідомив журналіст Віктор Вацко, зараз 27-річний французький вінгер не у найкращій формі, адже має забагато зайвої ваги.

У сезоні-2021/2022 Першої ліги Балулі у 18 поєдинках віддав 11 гольових передач та забив шість голів у футболці Металіста.

З початком війни в Україні він залишив територію країни, але правилом ФІФА так і не скористався, перебуваючи цей час без клубу.