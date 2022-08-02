Форвард віднині буде виступати за луганський клуб.
Назарій Русин, ФК Зоря
02 серпня 2022, 13:16
Луганська Зоря підписала повноцінний контракт із форвардом київського Динамо Назарієм Русиним. Про це стало відомо Football.ua.
Поки що невідомі деталі контракту 23-річного нападника. Він має стати частиною обміну вінгера Зорі Владислава Кабаєва у Динамо Київ.
Також відомо, що це не останній футболіст Динамо, який підпише повноцінний контракт із луганчанами. Про це клуб має повідомити пізніше.
Нагадаємо, що Русин останнім часом був у оренді в одеському Чорноморці. Футболіст якісно підсилив клуб, але грав та забивав лише у товариських матчах через війну в Україні.
У сезоні-2019/20 Назарій грав у складі Зорі. Він провів 17 поєдинків в усіх змаганнях, забив сім голів та віддав два асисти.