Україна

Форвард віднині буде виступати за луганський клуб.

Луганська Зоря підписала повноцінний контракт із форвардом київського Динамо Назарієм Русиним. Про це стало відомо Football.ua.

Поки що невідомі деталі контракту 23-річного нападника. Він має стати частиною обміну вінгера Зорі Владислава Кабаєва у Динамо Київ.

Також відомо, що це не останній футболіст Динамо, який підпише повноцінний контракт із луганчанами. Про це клуб має повідомити пізніше.

Нагадаємо, що Русин останнім часом був у оренді в одеському Чорноморці. Футболіст якісно підсилив клуб, але грав та забивав лише у товариських матчах через війну в Україні.

У сезоні-2019/20 Назарій грав у складі Зорі. Він провів 17 поєдинків в усіх змаганнях, забив сім голів та віддав два асисти.