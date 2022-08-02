Українська команда тричі забила супротивнику.
СК Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
02 серпня 2022, 21:17
СК Дніпро-1 у рамках контрольного поєдинку на зборах зустрічався із представником словенського футболу – НД Белтінці.
Команда Олександра Кучера відправила у ворота суперника три м'ячі зусиллями Залера (автогол), Назаренко і Горбунова.
СК Дніпро-1 — НД Белтинці 3:0
Голи: Залер, 42 (у свої ворота), Назаренко, 66, Горбунов, 90+4
Склад Дніпро-1: 1. Валеф 44. (Кінарейкін, 72), 6. Бузанелло (19. Назаренко, 46), 15. Логінов (кап), 24. Лучкевич (47. Кононов, 80), 39. Сваток (3 .Адамюк, 62), 4. Танчик, 8. Когут (5. Сарапій, 72), 14. Бабенко, 76. Піхальонок (30. Рубчинський, 62), 99. Горбунов, 11. Громов.