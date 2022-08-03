Україна

Представники УПЛ провели спаринг між собою.

У рамках товариського матчу полтавська Ворскла зуміла переграти у цікавому поєдинку криворізький Кривбас.

Команда Юрія Вернидуба на 19 хвилині вийшла вперед — відзначився Євген Банада. За дві хвилини у ворота Дмитра різника влетів і другий гол. Його автором став Іван Зотько.

Але полтавчани не здалися на цьому, та у другому таймі повністю перевернули гру. На 60 Руслан Степанюк забив перший гол, за 18 хвилин він оформив дубль. Заключний, третій м'яч полтавчан, провів Черниш на 90 з пенальті.

Кривбас — Ворскла 2:3

Голи: Банада, 19, Зотько, 21 — Степанюк, 60, 78, Черниш, 90

Кривбас: Сарнавський, Татарков, Вернидуб (Опанасенко, 61), Зотько, Стецьков, Семенов, Банада (Кораблін, 56), Понєдєльнік (Попчук, 80), Хомченовський (Рябов, 71), Волошин (Дебелко, 70), Устименко (Шевченко, 73).

Ворскла: Різник, Феліпе, Яворський, Челядін, Бацула, Пуцлін, Козиренко, Толі, Кулаковський, Марлісон, Кравчук.