Україна

Український вінгер залишив Ференцварош і повернувся до рідного клубу.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього нападника збірної України Олександра Зубкова, права якого раніше належали угорському Ференцварошу.

26-річний українець приєднався до свого рідного клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року. Фінансові деталі трансферу невідомі.

Минулого сезону Зубков провів за клубному рівні 34 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.