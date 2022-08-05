Український вінгер залишив Ференцварош і повернувся до рідного клубу.
Олександр Зубков, Шахтар
05 серпня 2022, 17:27
Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього нападника збірної України Олександра Зубкова, права якого раніше належали угорському Ференцварошу.
26-річний українець приєднався до свого рідного клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року. Фінансові деталі трансферу невідомі.
Минулого сезону Зубков провів за клубному рівні 34 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.