Україна

Травма вінгера виявилася несерйозною.

Динамо Київ у рамках поєдинку у відповідь кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зіграє проти Штурма на виїзді.

У першій зустрічі між цими командами з перших хвилин на полі мав з'явитися Циганков, але через травму на розминці пропустив гру.

Як повідомляє офіційний сайт киян, лідер команди готуватиметься до зустрічі у відповідь.

Наразі Циганков займається за індивідуальною програмою, найближчими днями планується його повернення до загальної групи.

Нагадаємо, що поєдинок у відповідь між Динамо Київ і Штурмом відбудеться в середу, 9 серпня. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.