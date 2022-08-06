Україна

Новачки вищого дивізіону України готуються до старту нового сезону.

У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги в очному протистоянні товариського характеру зустрілися харківський Металіст та криворізький Кривбас.

Обидві команди підвищилися у класі на правах лідерів Першої ліги після вимушеної паузи у всіх спортивних турнірах через повномасштабне російське вторгнення 24 лютого.

Щодо самого матчу, то виявити сильнішого в ньому не вдалося. На 19-й хвилині Євген Підлепенець вивів Металіст уперед, тоді як на 91-й хвилині Олексій Хобленко врятував для Кривбасу нічийний результат.

Металіст (Харків) — Кривбас (Кривий Ріг) 1:1

Голи: Підлепенець, 19 — Хобленко, 91

Металіст: Рибка (Костик, 46) — Романюк (Мудрик, 46), Авраменко, Федорів (Приходько, 60), Каплієнко (Кайдалов, 46) — Панасенко (Саймон, 46), Танковський (Ралюченко, 46), Демченко (Чидомере, 46), Підлепенець (Книш, 46), Картушов (Тепляков, 46) — Коркішко (Багачанський, 46)

Кривбас: Кліщук — Вернидуб, Зотько, Стецьков (Попчук, 64) — Семенов (Рябов, 57), Понєдєльнік (Шевченко, 64), Татарков, Хомченовський, Волошин — Устименко (Хобленко, 64), Дебелко (Кораблін, 46).