Україна

Футболіст вперше розповів про свій перехід.

Новачок донецького Шахтаря Олександр Зубков вперше прокоментував своє повернення у клуб.

"Дуже гарні емоції. Для мене це важливо – скучив за рідним колективом, за рідною мовою. Адже коли ти спілкуєшся однією мовою з партнерами по команді, то це психологічно допомагає. Почали спілкуватись з Шахтарем приблизно місяць тому, коли я ще був у таборі національної збірної. Мені рішення далося дуже легко, адже Шахтар – це мій рідний клуб, це нагода грати в Лізі чемпіонів, це рідний колектив, усе рідне. І дуже хочеться допомогти у важкий час команді.

З головним тренером зустрілися вперше, та я спілкувався з гравцями Шахтаря й інших клубів, які працювали з ним до цього, – усі кажуть лише позитивні речі. Гадаю, ми ближче познайомимося вже на футбольному полі. Я маю зрозуміти, що він від мене хоче, яку роль мені відводить. Працюватимемо. Дуже багато спілкувався з Колею Матвієнком, також від мене було кілька дзвінків Тарасові Степаненку. А ще я майже щодня спілкувався з Дарійо Срною – мабуть, навіть більше, ніж зі своєю дружиною. Ми весь час були на зв’язку, і зрештою це сталося".

"Ви знаєте, я родом із Макіївки, Донецької області, я завжди мав мету, мрію – виступати за донецький Шахтар. Усі розуміють, що наразі українці матимуть більше можливостей грати. Думаю, все буде гаразд і ми добре представимо нашу країну. Щодо номера, то поспілкуюсь з хлопцями, менеджером – візьму той, який буде вільний. Я дуже хотів би грати під 11-м номером. Напишу Марлосу, спитаю – якщо він дасть добро, то хотів би взяти номер 11.

Вважаю, чемпіонат зараз буде досить цікавим. Усі команди якщо і не одного рівня, то не надто відрізнятимуться, як раніше, тож кожна гра стане битвою за результат. Усі знають амбіції президента клубу, усі знають амбіції Шахтаря – тож ми боротимемося за перше місце. Зараз у нас сплав молодості й досвіду. Необхідно трохи поринути в процес, зрозуміти вимоги тренера. Гадаю, команда вийде на пік до старту чемпіонату", — розповів Зубков.

Нагадаємо, що останнім часом вінгер збірної України грав за Ференцварош, але у останніх іграх тренер з країни-терористки перестав включати гравця у заявку. Контракт Зубкова із Шахтарем діє до літа 2027 року.