Україна

Футболіст буде грати закордоном.

Лівий захисник Тимофій Сухар не входив у плани нового головного тренера луганської Зорі Патріка ван Леувана.

Футболіст не потрапив у заявку на сезону-2022/23 УПЛ та єврокубків, але зміг знайти собі новий клуб.

Як повідомляє Transfermarkt, колишній гравець юнацької збірної України став новачком словацької Петржалки.

Поки що невідомі подробиці контракту 23-річного футболіста з новим клубом. Петржалка виступає у Другій лізі Словаччини.

Нагадаємо, що Сухар перейшов у Зорю у 2018 році із Дніпра-1, але за команду не зіграв жодного матчу. Він грав у оренді за Металург Запоріжжя та ВПК-Агро.