Футболіст буде грати закордоном.
Тимофій Сухар, Зоря
06 серпня 2022, 16:25
Лівий захисник Тимофій Сухар не входив у плани нового головного тренера луганської Зорі Патріка ван Леувана.
Футболіст не потрапив у заявку на сезону-2022/23 УПЛ та єврокубків, але зміг знайти собі новий клуб.
Як повідомляє Transfermarkt, колишній гравець юнацької збірної України став новачком словацької Петржалки.
Поки що невідомі подробиці контракту 23-річного футболіста з новим клубом. Петржалка виступає у Другій лізі Словаччини.
Нагадаємо, що Сухар перейшов у Зорю у 2018 році із Дніпра-1, але за команду не зіграв жодного матчу. Він грав у оренді за Металург Запоріжжя та ВПК-Агро.