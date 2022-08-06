Україна

Колишній український футболіст працюватиме у харківській команді.

Як повідомив віцепрезидент Металіст Євген Красніков, відомий український футболіст та тренер Василь Кобін призначений спортивним директором клубу.

Кобін — вихованець закарпатського футболу, грав на позиції правого захисника.

2014 року Василь Кобін приєднався до Металіста, але його харківський етап кар'єри вийшов нетривалим, хоч і яскравим. У матчі Ліги Європи 2014/15 проти варшавської Легії футболіст забив винятковий за красою гол у падінні через себе.

Новий спортивний директор Металіста провів одиннадцять матчів у складі національної збірної України.